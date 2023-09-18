Следком проверит информацию о нападении бездомной собаки на ребенка в Кузбассе

Фото: архив "КП" Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Кузбассе организована доследственная проверка по сообщениям о нападении бездомной собаки на ребенка. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

По данным пользователей соцсетей, ЧП произошло 16 сентября в Ленинске-Кузнецком. Бездомный пес напал на ребенка недалеко от школы №20.

- По данному факту... организовано проведение доследственной проверки по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), - отметили в ведомстве.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.