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НовостиПроисшествия18 сентября 2023 6:08

Следком проверит информацию о нападении бездомной собаки на ребенка в Кузбассе

Проводится доследственная проверка по статье о халатности
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Кузбассе организована доследственная проверка по сообщениям о нападении бездомной собаки на ребенка. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

По данным пользователей соцсетей, ЧП произошло 16 сентября в Ленинске-Кузнецком. Бездомный пес напал на ребенка недалеко от школы №20.

- По данному факту... организовано проведение доследственной проверки по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), - отметили в ведомстве.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.