Сергей Цивилев поздравил спортсменов Кузбасса с победой на играх князя Александра Невского

Сборная Кузбасса - победитель спортивных игр князя Александра Невского.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поздравил спортсменов региона с победой на I Всероссийских спортивных играх святого благоверного князя Александра Невского.

- Благодарю всех участников Игр. Мы гордимся тем, что Кузбассу доверили провести их. Поздравляю всех юных спортсменов с достойным результатом, вы - будущее спорта всей России, - подчеркнул Сергей Цивилев.

Как сообщили «Комсомолке» в региональном правительстве, в соревнованиях по мини-футболу, баскетболу, самбо, шахматам и состязаниям по сдаче норм ГТО приняли участие свыше 400 юных спортсменов из 36 регионов страны. Сборная Кузбасса стала абсолютным победителем Игр и обладателем переходящего Кубка Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Специальный Кубок «За честную игру» завоевала команда Донецкой народной республики.

Все победители и призеры соревнований награждены кубками, медалями и дипломами министерства спорта России.

- Вторые Всероссийские спортивные игры Святого благоверного князя Александра Невского в 2024 году проведет Нижегородская область, - уточнили в региональном правительстве.