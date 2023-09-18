С 21 сентября изменится расписание поезда Новокузнецк - Новосибирск

Поезд Новокузнецк - Новосибирск на время меняет свое расписание.

В связи с ремонтом путей расписание скорого поезда Новокузнецк - Новосибирск изменится с 21 сентября по 8 октября. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

- Корректировка времени следования из Новокузнецка в Новосибирск составит не более 15 минут. Из южной столицы Кузбасса поезд отправится без изменений, в 6.57, а прибудет в столицу Сибири на 15 минут позже привычного графика - в 13.15. В обратном направлении из Новосибирска пассажирский состав будет уходить как всегда - в 15.11, с прибытием в Новокузнецк на 24 минуты позже обычного - в 21.46, - уточнили железнодорожники.