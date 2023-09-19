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НовостиПроисшествия19 сентября 2023 0:49

В Кузбассе разыскиваемого за кражу мужчину задержали в детском саду

В Кузбассе пьяный мужчина пробрался на территорию детского сада
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новокузнецке Росгвардейцы задержали разыскиваемого за кражу новокузнечанина, который проник на территорию дошкольного учреждения. Подробности происшествия рассказали в пресс-службе ведомства.

В выходной день 38-летний мужчина перебрался на территорию детского сада через забор. Охранник заметил постороннего и вызвал наряд вневедомственной охраны Росгвардии. Стражи правопорядка задержали мужчину, который, к слову сказать, был нетрезв. В ходе проверки личности выяснилось, что нарушитель находится в розыске по подозрению в краже.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали горожанина сотрудникам органов внутренних дел.