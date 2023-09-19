В Кузбассе разыскиваемого за кражу мужчину задержали в детском саду

Фото: архив "КП" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новокузнецке Росгвардейцы задержали разыскиваемого за кражу новокузнечанина, который проник на территорию дошкольного учреждения. Подробности происшествия рассказали в пресс-службе ведомства.

В выходной день 38-летний мужчина перебрался на территорию детского сада через забор. Охранник заметил постороннего и вызвал наряд вневедомственной охраны Росгвардии. Стражи правопорядка задержали мужчину, который, к слову сказать, был нетрезв. В ходе проверки личности выяснилось, что нарушитель находится в розыске по подозрению в краже.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали горожанина сотрудникам органов внутренних дел.