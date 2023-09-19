Фото: администрация г. Кемерово.

В Кемерове отремонтируют улицу Шорникова: уложат новый асфальт, сделают просторную парковку и тротуары по обеим сторонам. Об этом рассказали в администрации города.

Улица Шорникова хоть и небольшая (чуть больше 500 метров), но очень важная для дорожной инфраструктуры – она соединяет проспект Ленина с микрорайонами ФПК и Южный. Также улица проходит мимо крупнейшего в городе парка (имени Веры Волошиной) и расположенного там киноцентра «Юбилейный».

Последние годы Шорникова была закрыта для сквозного проезда, но в связи с реновацией движение по ней возобновили. Для безопасности пешеходов и водителей на пересечении с проспектом Ленина были установлены светофоры. В ближайшее время улицу сделают еще более удобной. Так, планируется убрать грунт, вместо него создать прочное основание и уложить современное асфальтовое покрытие. Будет сделана просторная парковка у Комсомольского парка и удобные пешеходные тротуары (вдоль жилых домов и рядом с оградой парка).

Фото: администрация г. Кемерово.

- Сама дорога будет двухполосной, по одной полосе в каждом направлении. Съезды с нее во дворы домов тоже отремонтируют. А на пересечении Шорникова и улицы Гагарина для безопасности движения пешеходов и водителей установят светофоры, - сообщили в мэрии.