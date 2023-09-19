В Кузбассе выросла средняя зарплата. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Средняя заработная плата в Кузбассе составляет 60 816 рублей. Об этом «Комсомолке» сообщили в кемеровостате.

Данные привели по итогам августа. В сравнение с июлем средняя зарплата в регионе подросла более чем на 12%.

Больше всех, как, оказалось, в регионе зарабатывают ученые (97 672 рублей) и угольщики (94 537) рублей. Неплохо получают химики и нефтяники (свыше 81 тысячи рублей), а также ремонтники и монтажники (почти 80 тысяч рублей). Среднемесячный заработок у металлургов свыше 79 тысяч, у финансистов и страховых агентов - 77 451 тысяч рублей.

Меньше всего в Кузбассе зарабатывают мебельщики, швеи и портные. Они получают всего от 13 до 18 тысяч рублей в месяц.