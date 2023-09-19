В Новокузнецке обновили 77 дворов.

В Новокузнецке, в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», в прошедшем летнем сезоне благоустроены 77 придомовых территорий.

Работа по благоустройству дворов, как рассказали «Комсомолке» в администрации Новокузнецка, начались в мае, а завершились в сентябре.

- В Заводском районе города отремонтировано свыше 30 дворов, в Центральном - 28 территорий, 9 дворов обновлены в Орджоникидзевском районе, 6 - в Новоильинском, 2 - в Куйбышевском, 1 - в Кузнецком. Инвестировали в ремонт дворов городе три бюджета - муниципальный, региональный и федеральный, - пояснили в новокузнецкой мэрии.

Во дворах города заменили дороги, установили новые бордюры, отмостки, скамейки и урны.

Власти города отметили, что за шесть в Новокузнецке благоустроенно 569 дворовых территорий.