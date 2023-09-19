Синоптики рассказали, когда в Кузбассе закончится «бабье лето»

Фото: архив "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе с 22 сентября начнется похолодание. Об этом сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

«Бабье лето» в нашем регионе подходит к концу. Начиная с пятницы, на погоду начнет оказывать влияние высотный циклон, который принесет с собой дожди. К субботе Кузбасс окажется в центре этого циклона, поэтому осадки только усилятся.

- В воскресенье и в начале следующей недели погода будет неустойчивая с небольшими дождями, но температура будет вполне комфортной для сентября, в ночные часы слабоположительной, днем в пределах +10... +15 градусов, - сообщили в Кемеровском гидрометцентре.