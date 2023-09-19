Новокузнецкий таксист обманул пассажира, прикинувшись адвокатом

Фото: архив "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе будут судить 23-летнего таксиста, обманувшего пассажира под видом адвоката. Обстоятельства произошедшего рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Жертвой находчивого молодого человека стал 66-летний новокузнечанин. Тот как-то раз ехал на работу в такси обвиняемого и рассказал ему о своей беде – он стал фигурантом уголовного дела после смертельной аварии. Таксист посоветовал пассажиру хорошего юриста, специализирующегося на делах о ДТП. Вскоре пожилому новокузнечанину позвонил неизвестный, представился адвокатом и предложил помощь. Мужчина перевел юристу за услуги 30 000 рублей, после чего собеседник сказал, будто дело о смерти человека закрыто. Однако через некоторое время пенсионеру позвонил настоящий следователь и пригласил явиться в полицию для участия в следственных действиях. Рассказав ему о том, что произошло, мужчина понял, что переводил деньги аферисту.

Полицейские задержали псевдоадвоката - им оказался тот самый таксист. На молодого человека завели уголовное дело по статье о мошенничестве. Таксисту грозит до пяти лет лишения свободы.