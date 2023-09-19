Для безопасности городов Сибири и Дальнего Востока продолжат развитие цифровых систем

В Кузбассе обсудили модернизацию системы 112. Фото: Пресс-служба ПАО «Ростелеком»

В Кузбассе состоялась экспертная конференция для обмена опытом «Перспективы развития Системы-112 и систем оповещения на территории СФО и ДФО». Мероприятие организовала компания «Ростелеком» при поддержке Правительства Кузбасса.

На конференции «Ростелеком» рассказал о комплексных решениях для проектов по безопасности, которые успешно реализованы в сибирских и дальневосточных регионах, а также обсуждали дальнейшее развитие экстренной службы 112, что должно послужить повышению безопасности в городах Сибири и Дальнего Востока. В частности, речь шла о модернизации и, как следствие, повышении эффективности обработки вызовов, анализа звонков и повышении скорости реагирования на входящий запрос.

- Технологии стремительно развиваются и будущее, безусловно, за цифровизацией. Сегодня система 112, на мой взгляд, является одним из важнейших достижений для коммуникации с населением за последние десять лет. Она не только имеет важнейшее значение для безопасности, но и как любая цифровая платформа интуитивно проста для пользователей. При этом с технологической точки зрения – это сложный механизм, работу которого в Кузбассе обеспечивает «Ростелеком», - говорит начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Кемеровской области Петр Яцухно.

В ходе мероприятия о своей работе рассказали эксперты и разработчики из Кемеровской, Омской, Новосибирской, Сахалинской областей, Республик Тыва и Хакасия. Участники конференции отметили, что каналы связи «Ростелекома» надежно функционируют как в городах, так и в муниципалитетах. Также в рамках встречи прошли соревнования по скоростному набору текста между специалистами центров обработки вызовов. Это один из ключевых навыков в работе оперативных служб, особенно учитывая возрастающую нагрузку обращений. По данным ГКУ «Агентство по защите населения и территории Кузбасса», только за первые 8 месяцев этого года специалисты единого центра в Кузбассе обработали более 850 тысяч телефонных вызовов, около 7,5 тысяч sms-обращений и более 800 сигналов от терминалов ЭРА-Глонасс.