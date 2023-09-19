Кемеровская Госавтоинспекция проверит, как, и в каком состоянии, автолюбители перевозят детей

Сотрудники ГИБДД Кемерова проведут очередные рейды безопасности

В среду, 20 сентября, инспекторы ГИБДД Кемерово проверят, как, и в каком состоянии, автолюбители перевозят своих детей. Об этом сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции областного центра Кузбасса.

В частности, инспекторы обратят внимание на наличие детских кресел. При этом если ребенок от 7 до 11 лет сидит впереди в кресле, он должен быть пристегнут удерживающим устройством. На заднем сиденье допускаются штатные ремни безопасности, - уточнили сотрудники городского ГИБДД.

И конечно, как во время всех без исключения подобных рейдов, водителей проверят на алкоголь.

- Напомним, штраф за езду в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования составляет сегодня 30 тысяч рублей, а лишение водительских прав - полтора - два года. А вот водителей уже лишенных прав за алкоголь, может ожидать уже уголовная ответственность, - добавили в Госавтоинспекции.