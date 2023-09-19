Школьницы Кемерова попробуют доказать, что они лучшие футболистки России

Юные кемеровские футболистки попробуют стать лучшими в России

С 20 по 24 сентября в СК «Лужники» в Москве кузбасские школьницы примут участие во всероссийских соревнованиях по футболу среди команд спортивных клубов общеобразовательных организаций «Школьная футбольная лига Российского футбольного союза».

Честь Кузбасса на футбольном турнире будут отстаивать юные футболистки кемеровского клуба «Звезда 46».

- Наша команда - чемпион города и области по мини-футболу среди школ. А в Томске недавно мы заняли почетное седьмое место среди сборных Сибирского федерального округа. Думаю, в Москве выступим не менее достойно, - рассказал «Комсомолке» один из тренеров команды Сергей Любимов.