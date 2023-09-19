В Кузбассе рецидивист «погорел» на бывшей теще

Рецидивист Кузбасса попался на краже золота у своей бывшей тещи. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кемеровский суд отправил в колонию местного жителя за кражу золотых украшений у своей бывшей тещи. В заключении мужчина пробудет четыре года и семь месяцев.

- Преступление кемеровский рецидивист совершил год назад, когда изрядно пьяным зашел в гости к бывшей родственнице. Пенсионерка пожурила бывшего зятя, ему, конечно же, это не понравилось. Из мести мужчина позже выкрал у женщины золотые украшения стоимостью 117 тысяч и сдал их в ломбард всего за 35 тысяч. Деньги преступник потратил на собственные нужды, - рассказали «Комсомолке» в пресс- службе ГУ МВД Росси по Кузбассу.

В ведомстве добавили, что кроме реального срока в колонии, суд обязал кемеровчанина возместить потерпевшей причиненный ущерб.