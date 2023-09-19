Дошутился. Ложное сообщение может обойтись жителю Кузбасса реальным сроком

Ложное сообщение может обойтись жителю Кузбасса реальным д\лишением свободы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе будут судить кемеровчанина, сделавшего в алкогольном опьянении ложное заявление в экстренные службы об угрозе жилому дому.

В феврале текущего года на номер единой диспетчерской службы «112» поступил звонок от мужчины, который будучи пьяным, сообщил о якобы существующей угрозе жилому дому в микрорайоне Кедровка. На сигнал приехали сотрудники экстренных служб, которые в итоге подозрительных предметов в здании не нашли. Шутника установили и нашли, благодаря опытным следователям уголовного розыска, довольно быстро. Против мужчины возбудили и уже расследовали уголовно дело статье. 207 УК РФ, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Если вина кемеровчанина будет доказана, ему грозит до трех лет лишения свободы.