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НовостиПроисшествия20 сентября 2023 0:57

Кузбассовец обворовал соседа по больничной койке перед выпиской

Росгвардия разыскала подозреваемого в краже денег
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Юрге мужчина перед выпиской из больницы украл деньги из тумбочки соседа. Обстоятельства произошедшего рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Кемеровской области.

Пациент одной из больниц, обнаружив, что у него пропали 5 000 рублей, заподозрил в краже своего соседа и обратился за помощью к правоохранителям. Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии на маршруте патрулирования по приметам разыскал подозреваемого. Им оказался ранее судимый 45-летний мужчина, который вдобавок находился в розыске. Похитителя передали сотрудникам органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства.