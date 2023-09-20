Кузбассовец обворовал соседа по больничной койке перед выпиской

Фото: архив "КП" Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Юрге мужчина перед выпиской из больницы украл деньги из тумбочки соседа. Обстоятельства произошедшего рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Кемеровской области.

Пациент одной из больниц, обнаружив, что у него пропали 5 000 рублей, заподозрил в краже своего соседа и обратился за помощью к правоохранителям. Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии на маршруте патрулирования по приметам разыскал подозреваемого. Им оказался ранее судимый 45-летний мужчина, который вдобавок находился в розыске. Похитителя передали сотрудникам органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства.