В Кемерове закроют на ремонт улицу Шорникова

Фото: администрация г. Кемерово.

В Кемерове с 22 сентября закроют на ремонт улицу Шорникова, но при этом откроют для движения еще один участок улицы Гагарина. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сегодня, 20 сентября, стартовал ремонт улицы Шорникова. Подрядчик приступил к фрезерованию асфальтного покрытия. Для этого перекрытия дороги не требуется. Однако уже с 22:00 22 сентября улицу полностью закроют. При этом перекресток Гагарина-Шорникова будет работать.

Одновременно с закрытием Шорникова власти запустят автомобильное движение на участке улицы Гагарина от Терешковой до 9 Января (ранее машины могли проехать только от Терешковой до Шорникова).

Автомобилистов попросили учитывать эту информацию и выбирать объездные пути через 9 Января, Тухачевского и другие параллельные улицы.