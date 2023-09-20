Власти Кузбасса отремонтируют в Кемерове памятник героям Гражданской войны

В Кемерове отремонтируют памятник героям Гражданской войны.

Почти три миллиона рублей направят власти Кемеровской области на реконструкцию кемеровского памятника героям Гражданской войны.

Знаковый обелиск на улице Карболитовской у кемеровского колледжа культуры и искусств имени Кобзона планируется капитально отремонтировать уже к концу декабря текущего года.

В администрации правительства региона пояснили, что памятник является культурным наследием Кузбасса.

- Его сделали и установили в областном центре в 1957 году на месте захоронения расстрелянных в 1918 году рабочих. За годы гипсовый монумент порядком обветшал и сейчас требует особенного металлического литья своей конструкции, - рассказали в правительстве Кузбасса.