В Кузбассе возобновят выпуск минеральной воды «Борисовская»

Фото: пресс-служба АПК.

В Кузбассе возобновят производство бутилированной минеральной воды «Борисовская». Об этом сообщили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

Новым собственником минеральной воды «Борисовская» в феврале этого года стал одноименный санаторий в Крапивинском округе. Учредителем санатория является министерство социальной защиты населения Кузбасса. В ведомстве заявили о намерении снова начать выпускать бутилированную воду.

Минералка начнет поступать в магазины, как только будут получены разрешительные документы и пройдена государственная регистрация.

Напомним, что Борисовское месторождение – одно из самых уникальных в Сибири, вода поднимается с глубины 300 м. Считается, что она оказывает лечебное и общеукрепляющее воздействие на человека. Свои целебные свойства минеральная вода накапливала более 40 миллионов лет в отложениях пород V Пермского периода.