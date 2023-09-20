В Кемерове под Кузнецким мостом нашли затонувший автомобиль с телом мужчины

Фото: СК РФ по Кемеровской области.

В Кемерове под Кузнецким мостом из воды подняли затонувший автомобиль, внутри которого было обнаружено тело мужчины. Очевидцы опубликовали кадры с места ЧП.

Машина была найдена сегодня утром. Когда специалисты достали ее из воды, то обнаружили внутри погибшего человека. Утонувшим оказался 54-летний мужчина. Прибывшие на место происшествия следователь и судебно-медицинский эксперт не обнаружили видимых телесных повреждений криминального характера.

Фото: соцсети.

Сейчас устанавливаются все обстоятельств произошедшего. СК РФ по Кемеровской области организовал доследственную проверку, в рамках которой будет проведена судебно-медицинская экспертиза.