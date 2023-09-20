Новокузнецк вернул лидерство во всероссийской экологической акции

Новокузнецк - лидер Всероссийской акции «Выбираю чистый воздух».

Жители южной столицы Кузбасса в острейшей конкуренции с череповчанами в ходе акции «Выбираю чистый воздух» вновь вернулись на первое место в общем зачете среди городов.

Напомним, что по условиям мероприятия участникам необходимо выбирать альтернативные автомобильному транспорту способы передвижения. И главная цель акции - показать, что любой россиянин способен внести свой личный вклад в снижение загрязнения воздуха.

На сегодняшний день по всей России «выбрать чистый воздух» решились около 40 миллионов жителей, проживающих более чем в 100 городах.

Новокузнечане общими усилиями собрали 282 тысячи 990 «чистых» километров. У Череповца - 264 тысячи 439 километров. Стотысячный рубеж преодолели также жители Липецка, собравшие 140 623 километра.

Не могут пока поддержать усилия земляков кемеровчане - официальная столица Кузбасса вновь опустилась на седьмую строчку в общем зачете, собрав 14 410 километров.

Всего по подсчетам организаторов акции участники альтернативно преодолели 926 тысяч 454 километра, сэкономив 74 161 литр топлива и снизив выбросы в атмосферу на 185 тысяч 291 килограмм.