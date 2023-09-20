Мэр Новокузнецка рассказал о реконструкции Площади Защитников Донбасса

В Новокузнецке появится монументальная фонтанная композиция.

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов написал в своем Телеграм - канале о реконструкции в городе Площади Защитников Донбасса.

Он сообщил, что хотя подрядчики, выполняющие реконструкцию, и отстают от намеченного графика, упущенное обязательно наверстают.

- Уже залита основная плита на третьем уровне фонтана. Сейчас приступаем к возведению стен самого сооружения, - рассказал руководитель Новокузнецка.

Сергей Кузнецов добавил, что в фонтанный ансамбль войдут четыре водных композиции: фонтан-водопад, каскадный ручей, пешеходный фонтан и фонтан-чаша.

- К тому же на площади разобьем детскую и спортивную площадки. Здесь будет все для современных ребят - площадка для воркаута, памп-трек, скейт-парк, паркур и стритбол, - уточнил глава южной столицы Кузбасса.