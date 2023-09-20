Юных жителей Кузбасса у памятника Воину-Освободителю посвятят в Хранители истории

Хранить историю кузбасские ребята поклянутся у памятника Воину - Освободителю.

В четверг, 21 сентября, в 12.30, возле кемеровского Мемориала Воину - Освободителю 150 школьников со всего Кузбасса посвятят в Хранители истории.

Как рассказали «Комсомолке» в Правительстве Кузбасса, Всероссийский проект «Хранители истории» направлен на патриотическое воспитание активистов «Движения Первых».

- В рамках проекта ребята будут изучать истории памятных мест, постоянно их облагораживать, нести почетный караул у обелисков и мемориалов, а также проводить интерактивные уроки и экскурсии, посвященные истории памятных мест, - уточнили в АПК.

Во время посвящения, участники мероприятия произнесут клятву «Хранителя истории», исполнят гимн России, возложат цветы к мемориалу в память о погибших защитниках нашего Отечества, а также встретятся с ветеранами Великой Отечественной войны и СВО.

Известно, что в связи с торжественным мероприятием в среду, 20 сентября, с 20.00 стоянка автотранспорта у Мемориала будет запрещена. А с 7.00 в четверг, 21 сентября, здесь будет ограничено движение транспорта.