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НовостиОбщество20 сентября 2023 8:45

В Кузбассе налоговые льготы для предпринимателей продлят до 2025 года

Данная мера поддержки действует в Кузбассе более пяти лет
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Кузбассе продлили налоговые льготы для предпринимателей. Об этом сообщает официальный телеграм-канал губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.

Так, пониженная ставка налога на прибыль организаций (13,5%), подлежащего зачислению в областной бюджет, будет продлена до 1 января 2025 года. Глава региона отметил, что данная мера поддержки действует в Кузбассе более пяти лет. Она востребована и стимулирует инвестиционную активность бизнеса.

Напомним, что мера распространяется на субъекты инвестиционной, инновационной и производственной деятельности, технопарки, а также на компании, добывающие метан на угольных месторождениях.