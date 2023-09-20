В Кузбассе налоговые льготы для предпринимателей продлят до 2025 года

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В Кузбассе продлили налоговые льготы для предпринимателей. Об этом сообщает официальный телеграм-канал губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.

Так, пониженная ставка налога на прибыль организаций (13,5%), подлежащего зачислению в областной бюджет, будет продлена до 1 января 2025 года. Глава региона отметил, что данная мера поддержки действует в Кузбассе более пяти лет. Она востребована и стимулирует инвестиционную активность бизнеса.

Напомним, что мера распространяется на субъекты инвестиционной, инновационной и производственной деятельности, технопарки, а также на компании, добывающие метан на угольных месторождениях.