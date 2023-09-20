В Кузбассе начался Всероссийский театральный фестиваль «Кузбасс-fest-2023:театр здесь!»

В Кузбассе начался Всероссийский театральный фестивал.

В среду, 20 сентября, в Кемеровской области начался Всероссийский фестиваль-конкурс среди профессиональных театров России «Кузбасс-fest – 2023: театр здесь!». В этом году он посвящен Году педагога и наставника в России и Году детей в Кузбассе.

Участие большом театральном празднике принимают ведущие сибирские театры Иркутской области, Барнаула, Омска, Кузбасса и Новосибирска.

Жюри фестиваля - конкурса определит лауреатов в номинациях «Лучший спектакль», «Актерское искусство», «Режиссерское искусство» и «Искусство театрального художника».

В рамках культурного мероприятия также пройдут мастер-классы для региональных школьных театров. Профессиональные режиссеры и актеры раскроют ребятам основы сценического движения и речи, кукловождения, актерского мастерства.

- В нашем регионе будут представлены передовые тенденции и достижения российских театров. Зрители увидят лучшие спектакли театров страны, а актеры, режиссеры и драматурги обменяются опытом и наладят профессиональный диалог, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Напомним, фестиваль «Кузбасс-fest-2023:театр здесь!» проходит раз в два года в Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске.