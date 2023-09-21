В Кузбассе бывшего сотрудника Ростехнадзора обвинили во взяточничестве.

Бывшего главного инспектора Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора признали виновным в получении взятки. Его имущество арестовали. Об этом «Комсомолке» сообщили в прокуратуре Кузбасса.

- В силовом ведомстве уточнили, что в 2021 году инспектор получил через посредника взятку от руководителя одного из угольных промышленных предприятий в виде каменного угля. Подкуп должностного лица надзорного ведомства произошел с целью проведения им формальной проверки по соблюдению правил безопасности на шахте «Листвяжная», - пояснили в региональной прокуратуре.

На 58-летнего бывшего сотрудника Ростехнадзора завели и уже расследовали уголовное дело. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать должности в органах власти на один год.

- Наказали и взяткодателя. Его лишили свободы на два года, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.