В Кузбассе поймали курьера, обманувшего четырех пенсионерок

Фото: архив "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские задержали курьера, который похитил у кузбассовцев около двух миллионов рублей. Подробности дела рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Жертвами мошенников стали четыре пожилые женщины из Белова. Пенсионеркам звонили якобы родственники, сообщали, что попали в ДТП и просили денег, чтобы не стать фигурантами уголовного дела. Пенсионерки, хоть и знали о таком виде мошенничества, но все равно верили звонившему и отдавали прибывшему к ним курьеру свои сбережения.

После обращений женщин в полицию правоохранители организовали поиски курьера и вскоре задержали его. Им оказался 22-летний парень. Он признался, что предложение заработка нашел в интернете. Украденные деньги он переводил организаторам, а часть оставлял себе в качестве вознаграждения.

На молодого человека завели четыре уголовных дела о мошенничестве. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.