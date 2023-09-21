Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев празднует день рождения

Фото: пресс-служба АПК.

Сегодня, 21 сентября, день рождения отмечает губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Главе региона исполнилось 62 года.

Сергей Цивилев родился в Жданове Донецкой области. В марте 2018 года он приехал в Кузбасс, где занял должность заместителя губернатора Кемеровской области. 1 апреля после досрочной отставки Амана Тулеева президент назначил Цивилева исполняющим обязанности главы региона. В том же году 9 сентября Сергей Евгеньевич был избран на должность губернатора Кемеровской области. В сентябре 2023 года он был переизбран. На выборах действующего главу региона поддержали 85,2% избирателей.