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НовостиПроисшествия21 сентября 2023 2:04

В Кузбассе спасатели помогли застрявшим на горе туристам

Два человека не смогли спустить с горы в деревне Журавлевы горы
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: ГКУ «Агентство по защите населения и территории Кузбасса».

Фото: ГКУ «Агентство по защите населения и территории Кузбасса».

В Кузбассе спасатели помогли туристам, застрявшим в расщелине скалы в деревне Журавлевы горы. О происшествии рассказали в ГКУ «Агентство по защите населения и территории Кузбасса».

Молодые люди катались по берегу на квадроцикле и решили подняться на скалу. Преодолев крутой подъем, туристы поняли, что спуститься сами не смогут.

На помощь мужчинам прибыли спасатели Кемеровского областного поискового аварийно-спасательного отряда. Они обнаружили пострадавших на высоте 25-30 метров в расщелине скалы. Спасатели спустили мужчин при помощи альпинистского снаряжения. От медицинской помощи туристы отказались.

Фото: ГКУ «Агентство по защите населения и территории Кузбасса».

Фото: ГКУ «Агентство по защите населения и территории Кузбасса».