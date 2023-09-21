В Кузбассе спасатели помогли застрявшим на горе туристам

Фото: ГКУ «Агентство по защите населения и территории Кузбасса».

В Кузбассе спасатели помогли туристам, застрявшим в расщелине скалы в деревне Журавлевы горы. О происшествии рассказали в ГКУ «Агентство по защите населения и территории Кузбасса».

Молодые люди катались по берегу на квадроцикле и решили подняться на скалу. Преодолев крутой подъем, туристы поняли, что спуститься сами не смогут.

На помощь мужчинам прибыли спасатели Кемеровского областного поискового аварийно-спасательного отряда. Они обнаружили пострадавших на высоте 25-30 метров в расщелине скалы. Спасатели спустили мужчин при помощи альпинистского снаряжения. От медицинской помощи туристы отказались.