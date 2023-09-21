Нынешней осенью в меню школьников Кемерова будет больше овощей и фруктов

Осеннее меню презентовали родителям кемеровских школьников.

Родителям кемеровских школьников показали, чем будут питаться их дети. В рационе появится больше овощей и фруктов. Об этом сообщили в мэрии областного центра региона.

- В новом осеннем меню свыше 300 блюд. В основном из овощей и фруктов. Здесь тыква, помидор, огурец, виноград, слива. И непременно в рационе школьников будут присутствовать чай с шиповником и облепихой, - рассказали «Комсомолке» в пресс- службе администрации Кемерова.

Специалисты МАУ «Школьное питание» подбирали осеннее меню для ребят с учетом пожеланий учеников и родителей.

- Родители сами попробовали блюда для завтрака и обеда. Не обошлось и без новинки нынешнего сезона - комплекса «Новинка», состоящего из популярных у юных кемеровчан мясных блюд, напитка и десерта: фрукт, выпечка или кондитерское изделие, - уточнили в централизованном городском школьном общепите.