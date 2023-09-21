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НовостиОбщество21 сентября 2023 2:29

Нынешней осенью в меню школьников Кемерова будет больше овощей и фруктов

Осеннее меню презентовали родителям кемеровских школьников специалисты «Школьного питания»
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Осеннее меню презентовали родителям кемеровских школьников.

Осеннее меню презентовали родителям кемеровских школьников.

Родителям кемеровских школьников показали, чем будут питаться их дети. В рационе появится больше овощей и фруктов. Об этом сообщили в мэрии областного центра региона.

- В новом осеннем меню свыше 300 блюд. В основном из овощей и фруктов. Здесь тыква, помидор, огурец, виноград, слива. И непременно в рационе школьников будут присутствовать чай с шиповником и облепихой, - рассказали «Комсомолке» в пресс- службе администрации Кемерова.

Специалисты МАУ «Школьное питание» подбирали осеннее меню для ребят с учетом пожеланий учеников и родителей.

- Родители сами попробовали блюда для завтрака и обеда. Не обошлось и без новинки нынешнего сезона - комплекса «Новинка», состоящего из популярных у юных кемеровчан мясных блюд, напитка и десерта: фрукт, выпечка или кондитерское изделие, - уточнили в централизованном городском школьном общепите.