Кузбасские врачи спасли ребенку почку. Фото: Иван МАКЕЕВ

Уникальную операцию по спасению травмированной почки у ребенка провели детские хирурги Кемерова. Девочку санавиацией доставили в больницу на вертолете.

Операция экстренная, на счету была каждая минута. Оперативный рентген показал - верхний полюс почки нежизнеспособный. Сильная гематома. Девочка подвернула во время игры ногу и ударилась об стол. Травма для ребенка довольно редкая.

- Операцию делали открытую, так называемую лоботомию. Верхний полюс почки был полностью размозжен. Но девочке повезло, что мочеточник и лоханочка находились чуть ниже полюса. Убрали полюс, наложили три шва, чтобы не кровило. Почка заработала. Ребенок будет жить полноценной жизнью, - рассказал «Комсомолке» хирург-уролог областной детской больницы Константин Сурцев.

Операцию он провел вместе со своим коллегой Сергеем Просветовым.

В минздраве Кузбасса отметили, что профессионализм детских врачей как всегда оказался на высоте.