Сергей Кузнецов задумался о гоночной трассе мирового уровня в Новокузнецке

В Кузбассе задумались о гоночной трассе мирового уровня. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новокузнецке построят современный комплекс для автогонок. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

- У нас есть автогоночный полигон в Новоильинском районе, но Кузбассу нужно выходить в этом виде спорта на более высокий уровень. Поэтому новый комплекс необходим. Так мы сможем принимать международные соревнования. Будет создана не только трасса, но и инфраструктура для автомобилей, пит-стоп, трибуны для зрителей, - уточнил градоначальник южной столицы Кузбасса.

Проект, как сообщил « Комсомолке» осведомленный источник в бизнес кругах Новокузнецка, возможно, поможет профинансировать известный в городе предприниматель, который сам активно увлекается автогонками. К экстремальному виду спорта он, к слову, приобщил и своего сына, который недавно стал призером на первенстве России по автокроссу.