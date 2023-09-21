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НовостиСпорт21 сентября 2023 4:05

Сергей Кузнецов задумался о гоночной трассе мирового уровня в Новокузнецке

В Кузбассе планируют создать мировую трассу для автогонок
Анатолий БОЛДЫРЕВ
В Кузбассе задумались о гоночной трассе мирового уровня.

В Кузбассе задумались о гоночной трассе мирового уровня.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новокузнецке построят современный комплекс для автогонок. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

- У нас есть автогоночный полигон в Новоильинском районе, но Кузбассу нужно выходить в этом виде спорта на более высокий уровень. Поэтому новый комплекс необходим. Так мы сможем принимать международные соревнования. Будет создана не только трасса, но и инфраструктура для автомобилей, пит-стоп, трибуны для зрителей, - уточнил градоначальник южной столицы Кузбасса.

Проект, как сообщил « Комсомолке» осведомленный источник в бизнес кругах Новокузнецка, возможно, поможет профинансировать известный в городе предприниматель, который сам активно увлекается автогонками. К экстремальному виду спорта он, к слову, приобщил и своего сына, который недавно стал призером на первенстве России по автокроссу.