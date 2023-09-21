Закрытие железнодорожного переезда изменит схему движения общественного транспорта в Новокузнецке

Ремонт переезда в Новокузнецке повлияет на движение городского транспорта

Схема движения транспорта на два дня изменится в связи с закрытием на ремонт железнодорожного переезда.

В мэрии города «Комсомолке» рассказали, что железнодорожный переезд № 1 «Центральный», расположенный в районе Абагуровской фабрики, в связи с его ремонтом закроют с 08.00 субботы, 23 сентября, до 20.00 воскресенья, 24 сентября.

- В частности закрытие переезда повлияет на движение автобуса № 66, следующего по маршруту «Промышленная – улица Лизы Чайкиной». В прямом направлении автобус во время ремонта будет ходить от остановки «6-й километр», в обратном направлении также доезжать только до «6-го километра», - уточнили в городской администрации.

Напомним, в воскресенье, 24 сентября, маршруты общественного транспорта в Новокузнецке кардинально изменятся из-за перекрытия семи центральных улиц.