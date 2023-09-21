Михаил Мишустин распорядился выделить Кузбассу 100 миллионов рублей на строительство модульных отелей

в Кузбассе на 100 миллионов построят модульные отели.

По распоряжению премьер-министра России Михаила Мишустина Кузбассу будет выделено 100 миллионов рублей на строительство в регионе модульных отелей.

Средства поступят в регион в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Деньги выделяются правительством страны на условии софинансирования: 50% - из федерального бюджета, 50% - вложения инвесторов.

Как сообщили в администрации правительства региона, обеспечить финансирование строительства модульных некапитальных гостиниц поручил президент страны по итогам XXVI Петербургского международного экономического форума.

- Это позволит не только увеличить поток туристов, но и создать новые рабочие места, развивать несырьевой сектор экономики региона, - уточнил губернатор Сергей Цивилев.

Модульные быстровозводимые отели, которые построят в Промышленновском, Беловском округах и Междуреченске, оборудуют коммуникациями, мебелью и бытовой техникой.

- Модульные гостиницы станут идеальным вариантом для любителей отдыха на природе с городским комфортом, - рассказали в правительстве Кузбасса.