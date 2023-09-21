В Кузбассе за звание «Народный участковый» продолжат борьбу более 30 полицейских

В Кемеровской области подвели итоги первого отборочного этапа Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый - 2023». Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

В ГУ МВД России по Кемеровской области подвели итоги первого - отборочного - этапа всероссийского конкурса «Народный участковый-2023». От каждого отдела МВД Кузбасса в следующий региональный этап прошел всего один человек, набравший самое большое количество голосов в народном голосовании.

Второй этап пройдет с 7 по 16 октября 2023 года. От выбора каждого жителя региона зависит, кто из финалистов будет представлять Кузбасс в решающем всероссийском этапе и продолжит бороться за право получить почетное звание - «Народный участковый – 2023».

Напомним, конкурс «Народный участковый» проводится МВД России совместно с ИД «Комсомольская правда» уже 13 лет подряд. Каждый раз конкурсантами становятся самые достойные представители службы участковых. Победителей на всех трех этапах состязания выбирают сами жители с помощью онлайн-голосования.

Награждение самого народного участкового и вручение главного приза состоится в торжественной обстановке в канун Дня участкового уполномоченного полиции, который отмечается 17 ноября.