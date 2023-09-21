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НовостиОбщество21 сентября 2023 9:44

Врачи Кузбасса вернули раненому участнику СВО возможность ходить

Кузбасские врачи провели уникальную операцию раненому участнику СВО
Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА
Ювелирную операцию врачи провели в два этапа. Фото: Министерство здравоохранения Кузбасса

Ювелирную операцию врачи провели в два этапа. Фото: Министерство здравоохранения Кузбасса

Медики отделения сосудистой хирургии Кузбасской областной клинической больницы имени С.В. Беляева прооперировали 20-летнего участника спецоперации на Украине из кузбасского поселка Яшкино Александра Р. Парень был ранен в боях на Херсонском направлении. Осколок перебил артерию, последствия этого могли лишить молодого человека возможности нормально ходить.

Как уточнили в пресс-службе Минздрава Кузбасса, оперировать раненого врачам пришлось в два этапа. Воистину ювелирную операцию провели заведующий отделением сосудистой хирургии Роман Султанов и сердечно-сосудистый хирург Фарид Ализада. Лечащий врач – Денис Фаттахов.

- Благодаря своевременно оказанной высокотехнологичной медицинской помощи удалось сохранить здоровье молодому герою, патриоту России. Желаю ему скорейшего выздоровления. А кузбасским врачам мы все говорим «спасибо» за их профессионализм и чуткость, – сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.