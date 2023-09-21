Жители Прокопьевска отметили присвоение звания «Город трудовой доблести»

Праздничные торжества в честь присвоения почетного звания прошли в Прокопьевске. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

В Прокопьевске прошли торжества в честь присвоения почетного звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

В мероприятии участвовали школьники, студенты, сотрудники предприятий и учреждений, ветераны труда и многие другие горожане.

Почетным гостем стал доктор геолого-минералогических наук, академик Алексей Конторович, который окончил школу № 1 в Прокопьевске. Видеоприветствие записал дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Борис Волынов.

14-летним школьникам вручили паспорта. Выступили творческие коллективы города, а в завершение был дан праздничный салют.

Напомним, указ о присвоении Прокопьевску звания «Город трудовой доблести» президент России Владимир Путин подписал 11 сентября. Вместе с Прокопьевском писок «Городов трудовой доблести» пополнили Владимир, Находка, Новомосковск, Подольск, Улан-Удэ, Ханты-Мансийск, Рубцовск и Воткинск.

Прокопьевск стал третьим кузбасским городом, удостоенным этого высокого звания после Новокузнецка и Кемерова.