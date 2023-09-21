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НовостиОбщество21 сентября 2023 14:29

Водители из Кузбасса смогут бесплатно проехать на электропоезде

Акцию приурочили к Всемирному дню отказа от автомобилей
Источник:kp.ru
Фото: телеграм-канал Андрея ПАНОВА

Фото: телеграм-канал Андрея ПАНОВА

Международный праздник отмечается в нынешнем году в пятницу, 22 сентября. В честь этого автовладельцы смогут бесплатно проехать на одном из кузбасских поездов.

- Раз в году всем владельцам авто, работающих на углеводородном топливе, рекомендуют пересесть на городской общественный транспорт, велосипеды и самокаты, или просто ходить пешком, - напомнил в своем телеграм-канале заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.

22 сентября пассажиры городского электропоезда №7107/7108 сообщением Новокузнецк-Северный - Новокузнецк получат возможность проехать по маршруту бесплатно. Для этого будет достаточно при посадке в вагон предъявить водительское удостоверение кассиру. На маршруте предусмотрено девять остановочных пунктов, расположенных вблизи жилых массивов.

Специальная акция, организованная кузбасскими железнодорожниками, распространяется не только на жителей южной столицы Кузбасса, но и на гостей города. Она имеет цель пропаганды отказа от поездок на личном автомобиле в городской среде в пользу экологически чистого вида транспорта, каковым и является электропоезд.