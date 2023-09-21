В Кузбассе волонтеры играючи собрали 2,5 тонны мусора

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса

Они прошли в рамках «Евразийского Кубка Чистоты: Россия».

68 участников объединились в 18 команд и собрали 2,5 тонны мусора. Около половины из этого количества волонтерами отправлено на переработку и повторное производство, остальные отходы передали на полигон ТКО.

При этом игроки не только собирали мусор, но и проходили дистанции в зачет всероссийской акции #Выбираючистыйвоздух, где сейчас, напомним, южная столица Кузбасса лидирует в общем зачете среди городов. Всего за игру участники прошли 218 километров, которые также будут включены в общую копилку Новокузнецка.

По окончанию игры для участников было подготовлено чаепитие со сладкими угощениями и сдобной выпечкой, также их пригласили на экологические мастер-классы.

В общем рейтинге выбраны и награждены дипломами и памятными призами команды «Ecological balance» (которая и победила, собрав более 345 килограммов мусора), «Адреналин» и «Стиляги».