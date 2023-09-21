Врачи Кузбасса снова поехали в Горловку спасать местных жителей и раненых бойцов СВО.

Два месяца врачи Кузбасса будут оказывать медицинскую помощь местным жителям донбасской Горловки и раненным российским военным в местных больницах.

В ДНР, как сообщает «КП-Донецк», из Кузбасса приехали в основном узкие специалисты - хирурги, травматологи, неврологи, анестезиологи, отоларингологи, терапевты и акушер-гинекологи.

- Наши врачи будут работать в городе, находящемся на линии боевых действий, два месяца. Все доктора - профессионалы с большим опытом, - отметили в администрации правительства Кузбасса.

В АПК напомнили, что наш регион недавно передал в горловскую больницу № 1 коагулометр модели TS 4000 PLUS.

- Этот прибор крайне необходим для оценки показателей свертываемости крови, что требуется для ведения пациентов с болезнями сердечно-сосудистой системы, больных хирургического профиля и беременных, - ссылаясь на пресс- службу правительства Кузбасса, отмечают в «КП-Донецк».

В региональном Минздраве уточнили, что сибирский регион также оснастил детскую стоматологическую поликлинику Горловки современными креслами со специальными установками.

- Мы благодарим всех жителям Кемеровской области и правительство региона за оказанную помощь в восстановлении здравоохранения города, - рассказали «КП-Кемерово» в администрации Горловки.