В Новокузнецке пропала семилетняя девочка

Фото: Лиза Алерт Кузбасс.

В Новокузнецке пропала без вести семилетняя Надежда Караваева. Ориентировку с приметами школьницы разместили в соцсетях волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

Вчера, 21 сентября, девочка ушла на прогулку и не вернулась.

Сообщается, что Надя среднего роста (116 см), худощавого телосложения, у нее русые волосы, зеленые глаза. Она была одета в белую майку, оранжевые лосины и розовые шлепанцы.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении ребенка ими готов оказать помощь в поисках, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52.