Житель Кузбасса ответит в суде за вымогательство денег у подростка

Фото: архив «КП». Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кемерове будут судить 18-летнего парня, который вымогал деньги у знакомого подростка. Об этом сообщает СК РФ по Кемеровской области.

Молодой человек полгода третировал школьника, без какой-либо причины требуя от него 3 000 рублей. В июле, когда подросток отказал дать деньги, парень избил его. Пострадавший рассказал о вымогательстве матери, а та обратилась в правоохранительные органы.

18-летнему парню предъявили обвинение в вымогательстве, совершенном с применением насилия (п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ). Молодой человек со следствием сотрудничал и раскаялся в содеянном. Сейчас дело передано в суд.