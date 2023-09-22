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НовостиОбщество22 сентября 2023 5:37

Россияне стали тратить на 63% больше трафика на мобильные игры

В России за год интернет-трафик мобильных игр вырос на 63%. Самыми популярными игровыми приложениями стали Roblox, PUBG: Battlegrounds и Mobile Legends. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитиками Yota
Яков КРЫМСКИЙ
Фото куплено МегаФоном на ресурсе Shutterstock.com.

Фото куплено МегаФоном на ресурсе Shutterstock.com.

Больше всего потребляемого трафика приходится на онлайн-платформу для создания игр Roblox - за год этот ее популярность выросла на 68%. На втором месте расположился шутер PUBG: Battlegrounds, в 2023 году абоненты играли в него в 2,6 раза активнее, чем годом ранее. Третье место заняла Mobile Legends: Bang Bang (рост на 72%). В пятерку игр с наибольшим расходом трафика также вошли War Thunder и World of Tanks.

Зумеры (пользователи в возрасте 16-25 лет) отдают предпочтение игре PUBG: Battlegrounds. В топ-5 игр среди этой аудитории вместо War Thunder входит шутер Call of Duty. Все больше популярности у подростков и молодежи набирает платформа Garena+. За минувший год потребляемый трафик в приложении вырос почти в 10 раз у зумеров и в 7 раз у россиян в целом. Трафик в League of Legends, наоборот, упал — игра опустилась в рейтинге на две позиции.

Исследование показало, что среди зумеров, увлекающихся мобильными играми, юношей в 2,5 раза больше, чем девушек. У пользователей старше 25 лет эта разница значительно меньше – всего 11%. При этом есть игры, которые больше по душе женской аудитории - это Roblox, Minecraft, Genshin Impact, игра жанра «три в ряд» Gardenscapes и шутер WarFriends.

Самым популярным смартфоном для мобильных игр оказался Apple iPhone 11. Также в топ-5 вошли: Xiaomi Redmi 9A и Redmi 9C, Samsung Galaxy A12 и Xiaomi POCO X3 Pro. Некоторые россияне предпочитают играть в мобильные игры с планшетов. Для этого чаще всего используют модели Samsung Galaxy Tab A7 Lite, Galaxy Tab A7, Galaxy Tab A8, Galaxy Tab A 8.0 и Huawei Mediapad T3 10.