Россияне стали тратить на 63% больше трафика на мобильные игры

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Больше всего потребляемого трафика приходится на онлайн-платформу для создания игр Roblox - за год этот ее популярность выросла на 68%. На втором месте расположился шутер PUBG: Battlegrounds, в 2023 году абоненты играли в него в 2,6 раза активнее, чем годом ранее. Третье место заняла Mobile Legends: Bang Bang (рост на 72%). В пятерку игр с наибольшим расходом трафика также вошли War Thunder и World of Tanks.

Зумеры (пользователи в возрасте 16-25 лет) отдают предпочтение игре PUBG: Battlegrounds. В топ-5 игр среди этой аудитории вместо War Thunder входит шутер Call of Duty. Все больше популярности у подростков и молодежи набирает платформа Garena+. За минувший год потребляемый трафик в приложении вырос почти в 10 раз у зумеров и в 7 раз у россиян в целом. Трафик в League of Legends, наоборот, упал — игра опустилась в рейтинге на две позиции.

Исследование показало, что среди зумеров, увлекающихся мобильными играми, юношей в 2,5 раза больше, чем девушек. У пользователей старше 25 лет эта разница значительно меньше – всего 11%. При этом есть игры, которые больше по душе женской аудитории - это Roblox, Minecraft, Genshin Impact, игра жанра «три в ряд» Gardenscapes и шутер WarFriends.

Самым популярным смартфоном для мобильных игр оказался Apple iPhone 11. Также в топ-5 вошли: Xiaomi Redmi 9A и Redmi 9C, Samsung Galaxy A12 и Xiaomi POCO X3 Pro. Некоторые россияне предпочитают играть в мобильные игры с планшетов. Для этого чаще всего используют модели Samsung Galaxy Tab A7 Lite, Galaxy Tab A7, Galaxy Tab A8, Galaxy Tab A 8.0 и Huawei Mediapad T3 10.