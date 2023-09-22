Свое Фермерство помогает аграриям в обязательной маркировке продукции. Фото: Пресс-служба АО Россельхозбанк

С 2021 года в России началось поэтапное введение маркировки молока и молочных продуктов. А в этом году с 1 декабря начнется и обязательное подключение фермеров к этой системе, и передача сведений об обороте и выбытии молочной продукции для сегмента HoReCa и госучреждений. Маркировка молочной продукции – обязательное условие для фермеров, чтобы вывести свою продукции на рынок. Код позволяет отследить, кто и когда произвел молочные товары или ввез в страну, и на каком этапе реализации они сейчас находятся.

Чтобы максимально упростить процесс перехода к маркировке молочной продукции для крестьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственных производственных кооперативов оператор госсистемы «Честный знак» и аграрный маркетплейс Россельхозбанка Свое Фермерство создали совместный ресурс. Он способен предоставить фермерам законодательные разъяснения по вопросам маркировки, пошаговые инструкции по регистрации в системе «Честный знак» и по подключению необходимых сервисов и услуг. Пользователи платформы также могут ознакомиться с условиями программ поддержки бизнеса.

В ближайшее время раздел дополнит товарная витрина, где будет представлено оборудование для маркировки от поставщиков маркетплейса Своё Фермерство.

- Мы продолжаем внедрять все новые сервисы в нашу экосистему и стремимся закрыть все потребности российских аграриев, – отметила Елена Батурова, директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка.