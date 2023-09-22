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НовостиОбщество22 сентября 2023 8:35

Тихая охота: в 2023 году в России будет собрано 800 тыс. тонн грибов

В России в промышленных масштабах производят шампиньоны, а также экзотические шиитаке, эринги, эноки. Также любители «тихой охоты» собирают лесные грибы: белые, подберезовики, подосиновики, лисички, маслята, опята, сыроежки
Яков КРЫМСКИЙ
Фото: АО Россельхозбанк.

Фото: АО Россельхозбанк.

В России грибное производство в основном представлено выращиванием шампиньонов. За пять лет объем их производства увеличился в семь раз! В первом полугодии российские грибоводы собрали на 12% больше урожая, чем в прошлом году - 74,15 тыс. тонн. По оценкам экспертов РСХБ, объем сбора шампиньонов по итогам года превысит 150 тыс. тонн. С учетом дикоросов и заготовки предпринимателя лесных грибов суммарный объем сбора грибов в стране превысит 800 тыс. тонн.

В этом году удачной «тихой охоте» благоволит погода – дождливое и теплое лето в ЦФО, а также приближающееся «бабье лето» во второй половине сентября. Изобилие грибов стоит ожидать в Тверской, Брянской, Владимирской, Ярославской и Смоленской областях, в республике Татарстан, Ленинградской области и Карелии.

В России культура потребления грибов все больше входит в привычку. Сегодня в промышленных масштабах производят уже и экзотические грибы (шиитаке, эринги, эноки), однако их потребление пока невысокое. Для успешного стабильного развития индустрии экзотических грибов требуются новые фермы, оснащенные специальным оборудованием, технологическое сопровождение фермеров «от посева до уборки», а также работа с культурой потребления грибов. По мнению экспертов Россельхозбанка, реализация новых инвестиционных проектов в сфере грибоводства целесообразна, прежде всего, на востоке, где продукция будет удовлетворять спрос местного населения и способствовать импортозамещению продукции из Китая.