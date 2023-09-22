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НовостиПроисшествия22 сентября 2023 9:09

Следственный комитет организовал проверку после сообщения о сырых котлетах в кемеровской школе

Жители Кемерова пожаловались на сырые котлеты в школьной столовой
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: СК РФ по Кемеровской области.

Фото: СК РФ по Кемеровской области.

В Кемерове проводится доследственная проверка по сообщению из соцсетей о некачественном питании в школьной столовой. Об этом сообщили в кузбасском следкоме.

Пользователи написали в соцсетях, что школе № 49 на обед детям подали сырые котлеты. После этого следовали организовали проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Сейчас специалисты работают в школьной столовой и устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.