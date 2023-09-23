В Кузбассе обсудили соцподдержку детей участников СВО

214 детей участников СВО получили места в ссузах Кузбасса. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

В правительстве Кузбасса обсудили меры соцподдержки детей из малообеспеченных, многодетных и неполных семей и, в частности, детей участников спецоперации на Украине.

- Всесторонняя забота о детях, чьи отцы сейчас защищают Родину от неонацистов, и тех, чьи семьи оказались в сложной ситуации, — наша первоочередная задача. Во время летних каникул таким ребятам организовали отдых. Помогаем им с получением образования и во всех других вопросах, — отметил Сергей Цивилев.

В пресс-службе администрации правительства региона отметили, что в в этом году в средне-специальные учебные учреждения - колледжи и техникумы поступили 214 детей участников спецоперации . Для них организовано бесплатное горячее питание, иногородним бесплатно предоставляется общежитие.