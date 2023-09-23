В Кузбассе разыскивают 15-летнюю девушку, пропавшую пять дней назад

Девушка пропала без вести 18 сентября. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

В Киселевске пропала 15-летняя местная жительница Ирина Першина. Девушка ушла из дома в микрорайоне Красный камень и престала выходить на связь еще 18 сентября, однако заявление в полиции о ее пропаже поступило только в пятницу, 22 сентября.

Возможно пропавшая без вести девушка сейчас находится уже далеко от дома. Полиция Кузбасса просит всех жителей области помочь в поисках пропавшей без вести девушки. Она ростом около 160 см, среднего телосложения, у нее волосы темно-русые ниже плеч. В день исчезновения была одета в штаны-«лосины» черного цвета, белую олимпийку с черными лампасами на рукавах, красные кроссовки.

Всех, кто владеет информацией о месте нахождения Ирины Першиной либо видевших ее после 18.09.2023 г., просят сообщить об этом по телефонам: 8-(38464)-2-19-35, 8-904-992-42-57, 8-905-964-64-35 либо 02 (с мобильного - 102).

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