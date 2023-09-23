Жители Кузбасса смогут позвонить министрам региона на прямую линию. Фото: Пресс-служба МегаФон / Архив "КП".

В Кузбассе продолжают проводить прямые линии чиновников с жителями региона. Дозвонившись в часы работы прямой линии, кузбассовцы могут задать чиновнику, который курирует ту или иную сферу деятельности, интересующий вопрос и им обязательно будет предоставлен ответ, даже если не сразу, то в течение 30 дней. Кроме того, сигнал будет принят в работу.

В течение следу.щей недели - 25 по 29 сентября кузбассовцы могут обратиться к заместителю председателя правительства Кузбасса, руководителям исполнительных органов администрации правительства Кузбасса по телефонам прямой линии.

25 сентября (понедельник) – Токарев Олег Сергеевич – министр угольной промышленности Кузбасса, тел. 8 (3842) 58-21-08 (с 15:00 до 17:00).

26 сентября (вторник) – Ариткулов Андрей Владимирович – министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-33-78 (с 15:00 до 17:00).

27 сентября (среда) – Алексеев Сергей Игоревич – заместитель председателя правительства Кузбасса (по вопросам культуры, спорта и туризма, тел. 8 (3842) 58-36-46 (с 15:00 до 16:00).

28 сентября (четверг) – Соленцов Роман Вячеславович – и. о. министра природных ресурсов и экологии Кузбасса, тел. 8 (3842) 58-55-56 (с 15:00 до 17:00).

29 сентября (пятница) – Дудаков Евгений Михайлович – начальник инспекции государственного строительного надзора Кузбасса, тел. 8 (3842) 58-70-12 (с 13:00 до 15:00).