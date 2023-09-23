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НовостиОбщество23 сентября 2023 10:07

В Кемерове на улице Шорникова сохранят липовую аллею и редкие деревья

Улица Шорникова в Кемерове после ремонта дороги останется зеленой
Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА
В Кемерове на улице Шорникова сохранят липовую аллею и редкие деревья.

В Кемерове на улице Шорникова сохранят липовую аллею и редкие деревья.

Фото: Пресс-служба администрации города Кемерово

В кемерове дорожники приступили к ремонту улицы Шорникова. Помимо замены асфальта на проезжей части, здесь планируют обустроить технический тротуар вдоль парковки, а также пешеходный тротуар вдоль дороги. Но сегодня вдоль домов растут деревья и кустарники, в том числе молодые хвойники, заботливо высаженные жильцами. Разбиты и цветочные клумбы. Судьба насаждений беспокоит жителей улицы и власти Кемерова поставили перед подрядной организацией задачу – сохранить все при проведении работ и строительстве тротуара. Деревья сохранят все за исключением тех, которые эксперты определят, как аварийные.

- Большинство молодых саженцев останутся на своих местах либо будут аккуратно пересажены в согласованные с жителями локации. Ремонт никак не затронет липовую аллею и необычные для наших широт деревья, растущие на улице Шорникова, к примеру, канадский клен, а вот клумбы с цветами на время работ придется перенести, - рассказали «КП» -Кемерово» в пресс-службе администрации города.

На следующий год зелени на улице Шорникова станет больше. По завершении ремонта здесь дополнительно высадят кустарники. Какие именно, решат сами жители.