В Кемерове на улице Шорникова сохранят липовую аллею и редкие деревья. Фото: Пресс-служба администрации города Кемерово

В кемерове дорожники приступили к ремонту улицы Шорникова. Помимо замены асфальта на проезжей части, здесь планируют обустроить технический тротуар вдоль парковки, а также пешеходный тротуар вдоль дороги. Но сегодня вдоль домов растут деревья и кустарники, в том числе молодые хвойники, заботливо высаженные жильцами. Разбиты и цветочные клумбы. Судьба насаждений беспокоит жителей улицы и власти Кемерова поставили перед подрядной организацией задачу – сохранить все при проведении работ и строительстве тротуара. Деревья сохранят все за исключением тех, которые эксперты определят, как аварийные.

- Большинство молодых саженцев останутся на своих местах либо будут аккуратно пересажены в согласованные с жителями локации. Ремонт никак не затронет липовую аллею и необычные для наших широт деревья, растущие на улице Шорникова, к примеру, канадский клен, а вот клумбы с цветами на время работ придется перенести, - рассказали «КП» -Кемерово» в пресс-службе администрации города.

На следующий год зелени на улице Шорникова станет больше. По завершении ремонта здесь дополнительно высадят кустарники. Какие именно, решат сами жители.