В Кемерове почистили от мусора Березовую рощу

В Кемерове очистили от мусора Березовую рощу. Фото: Екатерина САРДАКОВА

В Кировском районе Кемерова почистили от мусора Березовую рощу, располагающуюся на нечетной стороне улицы 40 лет Октября. Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Кемеровской области совместно со своими подшефными – учениками школы №74, а также с чиновниками из администрации Кемерова, природоохранных структур и активистами экологического движения приняли участие во втором региональном этапе Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия». Совместными усилиями в сквере «Березовая роща» были собраны несколько мешков отходов, оставленных нерадивыми горожанами.

Собранные мешки с мусором были отправлены на утилизацию.

- Помимо участия в уборке сквера, сотрудники Росгвардии подчеркнули важность поддержания порядка в городе и передали детям жизненный урок: «Чисто не там, где убирают, а там, где не выбрасывают мусор», - прокомментировали акцию в пресс-службе кузбасского управления силового ведомства.